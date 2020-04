Koronawirus we Włoszech: 534 ofiar śmiertelnych w ciągu doby

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zanotowano śmierć 534 następnych osób zakażonych koronawirusem, co oznacza ponowny wzrost zgonów. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 24648 - poinformowała Obrona Cywilna.

Zdjęcie Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech /MASSIMO PERCOSSI /PAP

W poniedziałek liczba zmarłych była niższa: 454.

Doszło zarazem do znacznego spadku liczby osób obecnie zakażonych. Jest ich około 107 tys., 528 mniej niż dzień wcześniej. W domowej izolacji przebywa 81 tys. chorych.

Od wybuchu epidemii przed dwoma miesiącami potwierdzono prawie 184 tys. przypadków infekcji.

Wyleczonych zostało 51,6 tys. chorych. Padł rekord dobowego wzrostu - liczba ta zwiększyła się o 2723.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Włoska Obrona Cywilna podkreśliła w komunikacie, że od początku kryzysu nie zanotowano tak wysokiej liczby pacjentów wypisanych ze szpitala i wyleczonych. W ciągu ostatniej doby oddziały szpitalne opuściły 772 osoby.

W Lombardii, czyli epicentrum epidemii, zmarły jednego dnia 203 osoby. Tam również notuje się spadek przypadków wymagających hospitalizacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

