Liczba osób zmarłych zakażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 604 - podała we wtorek wieczorem tamtejsza Obrona Cywilna. Oznacza to, że z powodu COVID-19 nie żyje już 17 127 ludzi.

Zdjęcie Są setki kolejnych ofiar koronawirusa we Włoszech /AFP

Od poniedziałku odnotowano 878 więcej zakażeń, znacznie mniej niż w ostatnich tygodniach.



Przypomnijmy, że w poniedziałek podawano, że zmarło 636 osób zakażonych koronawirusem. Znacznie więcej niż w niedzielę (525).

Liczba obecnie zakażonych to ponad 94 tysiące. Od początku kryzysu potwierdzono we Włoszech 135 tys. przypadków.

Wyleczonych zostało 24,3 tys. chorych.