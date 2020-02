W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Włoszech osiem osób, co zwiększa do 29 dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych - podał w sobotę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Do 1128 wzrosła liczba osób zakażonych.

Zdjęcie Cremona, Włochy /Backgrid USA /Agencja FORUM

Liczba potwierdzonych zakażeń zwiększyła się o 240 nowych przypadków - podano w komunikacie Obrony Cywilnej.

Reklama

Według statystyk podanych przez Obronę Cywilną obecnie jest 1049 zakażonych w kraju osób. Do tej grupy należy dodać 29 zmarłych i 50 wyleczonych, co oznacza, że w całych Włoszech od początku kryzysu zanotowano 1128 przypadków koronawirusa.

Główne ognisko rozprzestrzeniania się wirusa znajduje się trzech regionach na północy Włoszech: w Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii. Tam właśnie odnotowano większość zakażeń i osiem z dziewięciu zgonów.

Najwięcej zakażeń - 552 - nadal notuje się w Lombardii. W regionie tym zmarły 23 osoby. W Wenecji Euganejskiej potwierdzono 189 przypadków i dwa zgony. W Emilii-Romanii jest 213 zakażonych i zanotowano cztery ofiary śmiertelne.

Potwierdzono też przypadki zakażeń w Piemoncie, Ligurii, Marche, Toskanii, na Sycylii, w Lacjum, Kampanii, Apulii, Trydencie- Górnej Adydze, Abruzji i Kalabrii. To oznacza, że wirus występuje w większości z 20 regionów kraju.

Na północy Włoch z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa odwołane zostały wszystkie imprezy publiczne. Szkoły wznowią tam działalność po 9 marca.

Jak zaznaczył Borrelli, w przypadku 52 proc. zakażonych przebieg choroby jest łagodny, a objawy nie są nadmiernie uciążliwe.

Władze zachęcają mieszkańców północnych Włoch, by nie opuszczali swych domów. Do 15 marca w całym kraju obowiązuje zakaz organizowania wycieczek szkolnych.

Koronawirus nie ustępuje

Jak wynika z najnowszych danych z całego świata - od 31 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 roku zanotowano ponad 85 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło ponad 2 900 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto GIS publikuje zalecenia dla osób powracających z Włoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak groźny jest koronawirus? RMF