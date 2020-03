Liczba zmarłych zakażonych koronawirusem, w ciągu doby wzrosła we Włoszech do 7503 osób - poinformowano w środę. Od wtorku odnotowano 683 zgony, a łączna liczba zakażonych wynosi 57 tys.

Zdjęcie Pracownik włoskiej służby zdrowia ładuje ciało do samochodu /OSCAR DEL POZO /AFP

Dotychczas potwierdzono 74 tys. przypadków koronawirusawirusa.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba nowych zachorowań. W środę stwierdzono ich prawie 3500. Wyzdrowiało ponad 9300 chorych.

Po raz pierwszy od początku kryzysu we Włoszech, danych na konferencji prasowej nie przedstawił szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli, który ma podwyższoną temperaturę. Zapowiedział, że będzie w izolacji.

29 lekarzy zmarło z powodu COVID-19

Wśród zmarłych zakażonych koronawirusem jest 29 lekarzy. Jeden ze związków zawodowych pracowników służby zdrowia w liście do prezesa krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro napisał, że zakażonych wirusem jest już ponad 5 tys. osób z personelu medycznego.



"Zwolnienie tempa wzrostu to czynnik nadzwyczaj pozytywny. Uważam, że w niektórych regionach jesteśmy blisko punktu spadku krzywej, a zatem szczyt zakażeń może zostać osiągnięty w tym tygodniu, a potem spadać" - stwierdził Ranieri Guerra ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).