"Niektóre wskaźniki są pozytywne, ale mamy pełnię kryzysu" - powiedział we wtorek minister zdrowia Roberto Speranza, nawiązując do sytuacji epidemiologicznej we Włoszech. Podkreślił, że sytuacja jest nadal poważna.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /MATTEO BAZZI /PAP

"Wprowadzone kroki przynoszą rezultaty, a dzięki zachowaniu Włochów możliwe było uratowanie życia tysięcy osób, ale trzeba być realistą, bo dane są nadal bardzo poważne"- podkreślił szef resortu zdrowia w stacji telewizyjnej La 7.

Reklama

Najnowszy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech to ponad 21 tysięcy zmarłych zakażonych osób i 162 tysiące potwierdzonych przypadków. Wyleczonych zostało dotąd 37 tysięcy chorych. Eksperci mówią o tym, że rozpoczęła się tendencja spadkowa. Codziennie jednak umiera w kraju kilkaset zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby zanotowano 602 zgony.