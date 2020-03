Koronawirus we Włoszech. Najnowszy bilans ofiar

Do 34 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech w związku z koronawirusem - poinformował w niedzielę rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borelli. Zakażonych jest w całym kraju 1577 osób.

Zdjęcie Cremona, Włochy /Backgrid USA /Agencja FORUM

W ciągu doby zmarło pięć następnych osób.