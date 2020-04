W ciągu ostatniej doby we Włoszech odnotowano 3153 przypadki zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarło kolejnych 566 osób - wynika z danych przekazanych w wielkanocny poniedziałek. Jak odnotowuje Reuters, liczba nowych przypadków jest najniższa od 7 kwietnia.

Zdjęcie Włochy: Ponad 20,4 tys. zmarłych z powodu koronawirusa /Michele Lapini /Getty Images

Włoska Obrona Cywilna poinformowała, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych od początku wybuchu epidemii wzrosła do 20 465 osób, co jest drugim najwyższym wynikiem na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych.



Łącznie we Włoszech odnotowano 159 516 przypadków zakażeń koronawirusem, co stanowi trzeci najwyższy wynik na globie. Więcej przypadków wykryto tylko w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii.

Wyleczonych zostało w sumie 35 tys. osób.



W Lombardii, czyli regionie-epicentrum epidemii we Włoszech, zanotowano jednego dnia ponad 1,2 tys. nowych zakażeń i 280 zgonów. W niedzielę liczba zmarłych była znacznie niższa - 110.

Dziesiąty dzień z rzędu zmniejsza się natomiast liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.