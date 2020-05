O 474 do 28 710 wzrósł w sobotę we Włoszech bilans osób zmarłych, zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna. W porównaniu z piątkiem doszło do znacznego wzrostu zgonów; dzień wcześniej było ich 269. To rezultat uzupełnienia danych z kwietnia.

Zdjęcie Lekarz pochyla się nad pacjentem zakażonym koronawirusem, Włochy, Bolonia, 15 kwietnia 2020 /MIGUEL MEDINA / AFP /AFP

Wyjaśnienie dotyczące znacznego wzrostu zgonów napłynęło z Lombardii, gdzie dokonano korekty danych na temat liczby zmarłych w kwietniu. Zwiększyła się ona o 282, gdy napłynęły raporty miesięczne ze wszystkich gmin regionu.

Reklama

Minionej doby w Lombardii zmarły 44 osoby, a zatem znacznie mniej niż w minionych tygodniach.

Na dwa dni przed wejściem Włoch w drugą fazę złagodzonych restrykcji i częściowego odmrożenia gospodarki liczba obecnie zakażonych zmniejszyła się od piątku o około 240 i wynosi ponad 100 tysięcy. Potwierdzono dotąd w kraju łącznie 209 tysięcy przypadków zakażeń.

Dotychczas wyleczonych zostało prawie 80 tysięcy chorych na COVID-19. W ciągu jednego dnia przybyło ich 1665.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa ich tam około 1500.

Po raz pierwszy w Kalabrii, na południu Włoch, nie stwierdzono żadnego nowego zakażenia koronawirusem. To jedyny region z takim wynikiem. Po jeden-trzy nowe przypadki zanotowano w Umbrii, na Sardynii, w Molise, Basilicacie, Dolinie Aosty.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców