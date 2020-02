Koronawirus we Włoszech. Nieoficjalnie: Kolejne ofiary śmiertelne

We Włoszech zmarły dwie kolejne osoby zarażone koronawirusem. Informacje te są weryfikowane. Jeśli się potwierdzą, to liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie do 14. Stwierdzono 130 dalszych zakażeń wirusem.

Zdjęcie Włochy, Mediolan: przechodnie w maseczkach /Laura Lezza /Getty Images

Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli na dzisiejszej konferencji prasowej powiedział, że informacje o dwóch przypadkach śmiertelnych poddawane są dalszej weryfikacji i mają na razie charakter nieoficjalny. Dodał, że liczba zarażeń patogenem od początku epidemii wzrosła do 528.

"Duża większość, 278 osób, przebywa w domu. Ich stan nie wymaga szpitalnego leczenia i szpitalnej opieki" - poinformował Angelo Borrelli.



W tej chwili w szpitalach jest blisko 160 osób, z czego 37 na oddziałach intensywnej terapii. Angelo Borrelli zwrócił uwagę, że 37 zakażonych uznano za całkowicie wyleczonych.

Podkreślił, że przytłaczającą większość zakażeń stwierdzono na północy Włoch, w Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii Romanii. W pozostałych 7 regionach chodzi o zaledwie kilka przypadków.