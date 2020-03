Koronawirus we Włoszech. Nowe środki bezpieczeństwa

We Włoszech, w związku z epidemią koronawirusa, rząd wydanym po północy dekretem wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wszystkie szkoły i uczelnie będą zamknięte do 15 marca.

Zdjęcie Wszystkie szkoły i uczelnie we Włoszech będą zamknięte do 15 marca /MASSIMO PERCOSSI /PAP/EPA

Tam, gdzie to możliwe, nauczyciele i wykładowcy będą w kontakcie ze swoimi uczniami przez internet. Odwołano wszystkie konferencje, targi, sympozja i imprezy masowe, między innymi dyskoteki.

Wszystkie zawody sportowe, łącznie z meczami piłki nożnej, do 3 kwietnia będą odbywać się bez udziału publiczności.

Otwarte będą te kina, teatry, muzea, galerie sztuki i restauracje, które są w stanie zapewnić bezpieczną odległość jednego metra między odwiedzającymi.

W dekrecie zawarto również szereg zaleceń. Między innymi apel o to, by unikać uścisków dłoni. Osobom powyżej 75. roku życia zalecono przebywanie w domu.



W środę wieczorem szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w sumie we Włoszech koronawirusem zaraziło się ponad trzy tys. osób, zmarło ponad sto, a wyleczyło się blisko 300.