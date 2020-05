Koronawirus we Włoszech. Powstał nowy zawód

We Włoszech powstał zawód specjalista do spraw przestrzegania zasad walki z epidemią. To nowa profesja, na przedstawicieli której rośnie zapotrzebowanie. Do zadań takich kontrolerów należy regulowanie napływu ludzi między innymi w sklepach, centrach handlowych, urzędach i na plażach. Oferowane są już kursy dla kandydatów.

Zdjęcie Nocne życie w Turynie. Specjaliści ds. przestrzegania zasad walki z epidemią mają pilnować między innymi tego, by ludzie nie gromadzili się zbyt tłumnie. /Tino Romano /PAP/EPA

Jedna z włoskich agencji do spraw zatrudnienia wystąpiła z inicjatywą bezpłatnego szkolenia osób, które chcą wykonywać pracę "kontrolera do spraw Covid" lub "stewarda plażowego".

Reklama

Ich zadaniem będzie czuwanie nad przestrzeganiem zasad dystansowania społecznego i bezpieczeństwa sanitarnego w obecnej, drugiej fazie epidemii, czyli zniesienia restrykcji i odmrożenia kraju.

Zatrudnienie kontrolerzy mogą znaleźć w fabrykach i innych zakładach pracy, supermarketach, galeriach handlowych, restauracjach, na plażach, w miejscach kultury i rozrywki, czyli potencjalnych skupiskach ludzi.

Jak zdobyć ten zawód?

Oferta zdobycia zawodu kontrolera do spraw bezpieczeństwa sanitarnego i zasad walki z zakażeniem skierowana jest między innymi do osób bezrobotnych.

W ramach sześciu przewidzianych na razie kursów dla kandydatów prowadzone będą szkolenia wideo, przygotowano też specjalne broszury. "Kurs skoncentrowany będzie przede wszystkim na regulowaniu napływu ludzi i zapobieganiu tworzenia się zgromadzeń" - wyjaśnił jego organizator Francesco Gordiani.

Można też zdobyć zawód "menedżera do spraw Covid", który został już oficjalnie uznany przez władze regionów Lombardia i Wenecja Euganejska. Osoba pełniąca takie kierownicze stanowisko koordynuje podejmowane działania zapobiegające szerzeniu się wirusa i reprezentuje firmę w kontaktach z krajowym systemem służby zdrowia.

Wraz z otwarciem plaż w wielu częściach Włoch także tam potrzebni są stewardzi, którzy będą pilnować przestrzegania zasad higieny i dystansowania społecznego, będą też informować turystów o obowiązujących tam regułach i świadczonych usługach gastronomicznych.