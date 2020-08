Koronawirus we Włoszech: Rząd opóźnił wprowadzenie środków bezpieczeństwa o 10 dni

Włoski rząd przez 10 dni zwlekał z wprowadzeniem w życie zaleceń doradców komitetu naukowo-technicznego do walki z koronawirusem. Opublikowano protokoły niektórych posiedzeń, w których udział brali przedstawiciele rządu i eksperci komitetu.

Zdjęcie Szef włoskiego rządu Giuseppe Conte. /PAP/EPA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE / FILIPPO ATTILI /PAP/EPA

Protokoły z tych posiedzeń zostały wcześniej utajnione przez włoski rząd. Decyzję zaskarżył Instytut Badawczy Fundacji Einaudiego.

W wyniku wydanego wczoraj wyroku sądu administracyjnego część dokumentacji została ujawniona. Wynika z niej, że rząd od 28 lutego do 10 marca zwlekał z wprowadzeniem wszystkich restrykcyjnych środków bezpieczeństwa, których domagał się komitet ekspertów powołanych przez premiera Giuseppe Contego.

Co więcej, doradcy zalecali, by ostre środki zapobiegawcze podjąć jedynie w dotkniętej koronawirusem północy kraju. Jednak rząd dekretem premiera 10 marca ogłosił lockdown na terenie całych Włoch, paraliżując również południe kraju. Zdaniem ekspertów była to decyzja pochopna o bardzo poważnych konsekwencjach gospodarczych, których można było uniknąć.