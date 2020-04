W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 437 osób zakażonych koronawirusem, o 97 mniej niż we wtorek, 21 kwietnia. Wykryto natomiast blisko 3400 nowych przypadków, czyli o ponad 600 więcej w porównaniu do dnia poprzedniego.

W Lombardii, czyli epicentrum epidemii, zmarło 161 osób - mniej niż w poprzednich dniach.

Rośnie liczba wyleczonych, maleje liczba hospitalizowanych

Z opublikowanego raportu Obrony Cywilnej wynika, że trzeci dzień z rzędu zmniejszyła się całkowita liczba chorych. Jest ich obecnie ponad 107 tys. Ponad trzy czwarte przechodzi chorobę lekko w domu.

Od ponad tygodnia zmniejsza się liczba hospitalizowanych. W środę, 22 kwietnia, są ich niecałe 24 tys. Wyleczonych zostało już ponad 54,5 tys. osób. Padł nowy rekord dobowego wzrostu: prawie trzy tys.

O blisko 90 osób zmniejszyła się liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich obecnie blisko 2400. Ta tendencja spadkowa utrzymuje się od dwóch tygodni.

Gdzie sytuacja jest najlepsza, a gdzie najgorsza?

W sumie od początku epidemii we Włoszech koronawirusem zaraziło się blisko 190 tys. osób, zmarło ponad 25 tys.

Pod względem liczby obecnie zakażonych najwięcej jest ich nadal w regionie Lombardia (34 tys.), w Piemoncie (15 tys.) i w Emilii-Romanii (13 tys.). W Wenecji Euganejskiej koronawirusa ma około 10 tys. osób.

Najlepsza sytuacja panuje w Umbrii, Basilicacie i Molise, gdzie jest po 200-300 zakażonych.