We Włoszech zmarło ostatniej doby 165 osób zakażonych koronawirusem - podała w niedzielę 10 maja Obrona Cywilna. W biuletynie ogłoszono, że tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 30 560. To kolejny dzień, w którym widać wyraźną poprawę sytuacji epidemicznej i spadek liczby zgonów.

Zdjęcie Lekarz pochyla się nad pacjentem zakazonym koronawirusem, Włochy, Bolonia, 15 kwietnia 2020 /MIGUEL MEDINA / AFP /AFP

Tak niewielu ofiar śmiertelnych koronawirusa nie notowano we Włoszech od 14 marca.

Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest ponad 83 tys. osób. Liczba ta spadła od soboty o 1,5 tys.

Dotychczas potwierdzono w kraju 219 tys. przypadków infekcji, w tym 802 w ciągu ostatniej doby, czyli mniej niż w dniach poprzednich.

Stale wzrasta liczba wyleczonych. Jest ich ponad 105 tysięcy; dobowy wzrost wyniósł 2155.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 1000 najciężej chorych na COVID-19, tj. kilka razy mniej niż w dniach szczytowego okresu epidemii.

We Włoszech wykonano już ponad 2,5 mln testów na obecność wirusa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka