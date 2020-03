W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 345 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Łączna liczba zmarłych w tym kraju wzrosła do 2503.

Zdjęcie W ciągu doby we Włoszech zmarło 345 osób zakażonych koronawirusem /GIUSEPPE LAMI /PAP/EPA

Zakażonych jest obecnie we Włoszech 26 tys. ludzi. To wzrost o prawie trzy tys. od poniedziałku. Na codziennej konferencji prasowej w Rzymie szef Obrony Cywilnej i rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli poinformował, że wyzdrowiało już 2941 chorych.

Od początku kryzysu zanotowano we Włoszech w sumie ponad 31 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa.



Liczba najciężej chorych pacjentów, przebywających na oddziałach intensywnej terapii, przekroczyła dwa tys.





Brakuje łóżek i respiratorów

Najgorsza sytuacja we Włoszech występuje w Lombardii. Służba zdrowia znalazła się w poważnym kryzysie, bo to w tym regionie notuje się najwięcej przypadków COVID-19. Kończą się wolne miejsca na oddziałach intensywnej terapii i reanimacji. Brakuje też respiratorów.

W ciągu ostatniej doby w samej Lombardii zmarło 220 osób, a łączna liczba zgonów w regionie wzrosła do 1640. Potwierdzono dotychczas ponad 16 tys. przypadków zakażeń. To prawie o dwa tys. więcej niż dzień wcześniej. 879 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

"W Bergamo, gdzie zakażonych jest najwięcej, powstanie szpital polowy" - ogłosił komisarz do spraw kryzysu Angelo Borelli wkrótce po tym, gdy napłynęła informacja, że skończyły się wolne łóżka na oddziale reanimacji.

Jak poinformowały włoskie media, w Bergamo zmarł też pierwszy lekarz rodzinny.

Eksperci: Szczyt zakażeń w przyszłym tygodniu

Eksperci prognozują, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się szczytu zarażeń koronawirusem we Włoszech.

Liczba infekcji - według prognoz naukowców - może wówczas sięgnąć 30-40 tys.

Dziennik „L'Eco di Bergamo" zwraca uwagę, że podczas gdy w jednym tygodniu marca 2019 roku zmarły w Bergamo 23 osoby, w tym samym okresie tego roku w Bergamo i okolicach zanotowano 330 zgonów. Te dane, podkreśla gazeta, ukazują obraz skutków epidemii w jej włoskim epicentrum, gdzie umierają przede wszystkim starsi ludzie.