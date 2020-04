760 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu doby - poinformowano w czwartek, 2 kwietnia, w Rzymie. Łączny bilans zgonów wzrósł tym samym do 13 915. Zanotowano ok. 2400 nowych przypadków zakażeń. Od początku kryzysu potwierdzono ponad 115 tys. infekcji.

Zdjęcie We Włoszech znów znacznie wzrosła liczba ofiar koronawirusa /Antonio Masiello/Getty Images /Getty Images

Dotąd wyleczono ok. 18 tys. osób, o 1431 więcej niż w środę, 1 kwietnia.

Zakażonych w całym kraju jest obecnie 83 tys. osób.