W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 274 osoby zakażone koronawirusem - podała w czwartek (7 maja) Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych trwającej od lutego epidemii wzrósł do 29 958. Znacznie jednak - o ponad 1900 - spadła liczba obecnie zakażonych. Jest ich ok. 89 tysięcy.

Zdjęcie Włoskie szpitale walczą z epidemią; Zdj. ilustracyjne /Lapini/Fotogramma/Ropi/Zuma Press /Agencja FORUM

Liczba potwierdzonych dotąd przypadków wynosi 215 tysięcy i wzrosła o ok. 1400.

Wyleczonych zostało już ponad 96 tys. osób. Od środy przybyło ich trzy tysiące. Powiększa się przewaga liczby wyleczonych nad obecnie chorymi.

W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii liczba zakażonych przekroczyła 80 tys. W czwartek zanotowano 134 kolejne zgony.

