W ciągu doby we Włoszech z powodu koronawirusa zmarły 602 osoby - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna, przedstawiając oficjalny bilans epidemii. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 21 067.

Zdjęcie Kolejne osoby zmarły z powodu koronawirusa /MAURIZIO BRAMBATTI BT /PAP

Zakażonych jest obecnie ponad 104 tys. osób, z których zdecydowana większość przebywa w domowej izolacji.

Od początku epidemii zanotowano we Włoszech 162 tys. przypadków koronawirusa. Wyleczonych zostało 37 tys. chorych. Od niedzieli jest ich więcej o blisko 1700.

Władze Lombardii informują o stabilizacji sytuacji w tym regionie.

Według najnowszych informacji z wtorku, w całych Włoszech zmarło od początku pandemii 116 zakażonych lekarzy.