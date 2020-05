Koronawirus we Włoszech: W Lombardii wskaźnik zakaźności niższy od średniej krajowej

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wynosi w Lombardii, regionie Włoch najciężej dotkniętym przez epidemię, wynosi obecnie 0,75. Oznacza to, że jest on niższy od krajowej średniej - poinformował we wtorek (5 maja) wiceprzewodniczący władz regionu Fabrizio Sala.

Zdjęcie Włoscy lekarze, zdjęcie ilustracyjne /Marco Mantovani /Getty Images

Tak zwany wskaźnik R, czyli zakaźności, pokazuje, ile kolejnych osób zakaża jedna osoba z koronawirusem. Gdy wynosi on powyżej 1 oznacza to, że epidemia rozwija się, a gdy jest niższy, że powoli jest tłumiona, bo każdy zakażony przekazuje patogen mniej niż jednej osobie. "Najważniejsze, aby wynosił on poniżej 1, to zadanie dla nas wszystkich"- podkreślił Fabrizio Sala.

Oprócz wskaźnika zakaźności także inne przedstawiane codziennie dane potwierdzają stałą poprawę sytuacji we Włoszech, w tym także w Lombardii. Spada liczba obecnie zakażonych i zgonów oraz hospitalizowanych pacjentów. Rośnie liczba wyleczonych.

Pierwszy raz od 73 dni

W mieście Cremona w tym regionie najbardziej dotkniętym we Włoszech przez epidemię po raz pierwszy od 73 dni nie zanotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19 - poinformowały lokalne władze.

Najnowszy bilans

236 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech - podała we wtorek Obrona Cywilna w komunikacie. Tym samym bilans zmarłych wzrósł do 29 315. Ponownie spadła, do 98 tys., liczba obecnie zakażonych.

Do tej pory potwierdzono w kraju 213 tys. przypadków infekcji. Dzienny wzrost nowych zakażeń wyniósł 1075.

Liczba dotąd wyleczonych przekroczyła 85 tysięcy. Od poniedziałku wzrosła o około 2300.