727 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby – przekazała Obrona Cywilna. To oznacza, że liczba zmarłych od lutego wzrosła do 13 155 – najwięcej na świecie. W sumie jest już tam ponad 110 tys. potwierdzonych przypadków infekcji.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /AFP

Obecnie we Włoszech zakażonych wirusem jest 80 572 ludzi. Od wtorku stwierdzono 4782 nowych przypadków .

Wcześniej w środę minister zdrowia Roberto Speranza zapowiedział, wszystkie ograniczenia dotyczące poruszania się i wszelkiej działalności, wprowadzone przez włoski rząd w ramach walki z pandemią zostaną przedłużone do 13 kwietnia.

Do drugiego dnia Świąt Wielkanocnych ma więc obowiązywać zakaz wychodzenia z domu i podróżowania poza gminę zameldowania bez ważnego powodu.

Zamknięte pozostaną szkoły, restauracje oraz bary, tak samo jak zawieszona dalej będzie działalność produkcyjna z wyjątkiem tej niezbędnej.