Koronawirus we Włoszech. Wzrasta bilans ofiar śmiertelnych

We Włoszech w ciągu doby zanotowano 662 zgony osób z koronawirusem - poinformowały w czwartek władze. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 8165. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 62 tys. osób.

Zdjęcie Liczba potwierdzonych we Włoszech infekcji przekroczyła 80 tysięcy. /Antonio Masiello /Getty Images

Od początku kryzysu epidemicznego, trwającego ponad miesiąc, wyleczono 10 tys. chorych. Liczba potwierdzonych we Włoszech infekcji przekroczyła 80 tysięcy.

W ciągu doby zakaziło się prawie 4,5 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z czterema poprzednimi dniami. Osobne dane z Lombardii, czyli najbardziej dotkniętego epidemią regionu, to 387 osób zmarłych w ciągu jednego dnia. Liczba zmarłych wzrosła tam do 4861.

W konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie, gdzie ogłaszane są dane, drugi dzień z rzędu nie uczestniczył chory szef OC Angelo Borrelli. W czwartek poinformowano, że poddał się testowi na obecność koronawirusa, którego wynik był negatywny.