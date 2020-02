Liczb ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła z siedmiu do dziesięciu - ogłosił we wtorek szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Z kolei Ansa podaje, że jest już 11 ofiar. Wieczorem w szpitalu w Treviso w Wenecji Euganejskiej zmarła 76-letnia kobieta.

Zdjęcie Liczb ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła do dziesięciu /IGOR PETYX /PAP/EPA

Dziewięć zgonów zanotowano dotąd w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej. Te dwa regiony na północy są ogniskami groźnego wirusa.

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322. Trzy nowe przypadki stwierdzono na Sycylii.

W ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby i pojawiły się doniesienia o prawie 100 kolejnych zarażonych.