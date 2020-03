Do 52 osób wzrosła we Włoszech liczba zgonów z powodu koronawirusa - ogłosił w poniedziałek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Liczba osób zarażonych od niedzieli zwiększyła się o ponad 250 i obecnie wynosi 1835 przypadków.

Zdjęcie Wzrasta liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech /FILIPPO VENEZIA /PAP/EPA

Dotychczas wyleczono 149 chorych.

Koronawirus z Wuhan

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.