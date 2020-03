Mieszkanka niewielkiego włoskiego miasteczka Borghetto Santo Spirito od poniedziałku tkwi w mieszkaniu ze zwłokami zmarłego z powodu koronawirusa męża. Ciało nie zostało przewiezione do domu pogrzebowego ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące kwarantanny.

Zdjęcie Na zdj. Wenecja w czasie epidemii koronawirusa /Agencja FORUM

Włoszka nie może opuścić mieszkania w Borghetto Santo Spirito, w którym leży ciało jej zmarłego męża. Powodem jest zarządzona kwarantanna - wyjaśniał w rozmowie z CNN burmistrz miasta Giancarlo Canepa.

Mąż kobiety został wcześniej pozytywnie zdiagnozowany pod kątem koronawirusa. W poniedziałek zmarł w domu.

"Tak, to prawda. Kobieta wciąż jest ze zwłokami męża w mieszkaniu. Nie będziemy w stanie wywieźć ciała do środy" - mówił we wtorek Canepa. Wyjaśniał, że takie są wymogi kwarantanny. "Postępujemy zgodnie z protokołem" - stwierdził.

Według niego, mężczyzna, mimo pozytywnego wyniku testu, nie został przewieziony do szpitala. To doprowadziło do sytuacji, do której - jak przyznaje - nie powinno dojść.

"Teraz najważniejsze jest, by pomóc tej kobiecie. Nikt nie może się tam zbliżać, nikt nie może nawet do niej wejść i ją pocieszyć. Nie wyobrażam sobie, przez co przechodzi" - mówił jeden z sąsiadów w rozmowie z lokalną telewizją IVG.IT.

Telewizja podała, że rodzina zmarłego mężczyzny jest zdesperowana. Według stacji, ktoś widział wdowę płaczącą na balkonie i błagającą o pomoc.

Potężne restrykcje

We wtorek weszło w życie bezprecedensowe zarządzenie rządu w Rzymie o objęciu kwarantanną całego kraju. Tym samym Włochy stały się jedną wielką, czerwoną strefą.

60 milionów Włochów może przemieszczać się jedynie do pracy, lekarza i w przypadku innych pilnych potrzeb. Szkoły i uniwersytety zostały zamknięte już w zeszłym tygodniu, aż do 3 kwietnia. Wprowadzone zostały ograniczenia w kursowaniu komunikacji publicznej.

Wprowadzono też zakaz zgromadzeń i organizacji imprez masowych. Zamknięte zostały muzea, siłownie, baseny. Ograniczono wizyty w szpitalach. Sklepy i centra handlowe będą w weekendy zamknięte. Zawieszono organizację wesel i pogrzebów.

"Nawet pogrzebów nie można odprawiać. To daje do myślenia" - mówił w rozmowie z RMF FM ks. Zbigniew Wądołowski, który we Włoszech pracuje już od 20 lat.

Joanna Potocka



