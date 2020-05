Koronawirus we Włoszech. Zmarło już 155 lekarzy

Do 155 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - podała w piątek, 8 maja, Federacja Izb Lekarskich. W minionych godzinach w Lombardii zmarł 73-letni emerytowany lekarz, który powrócił do pracy w związku z epidemią.

Zdjęcie Lekarz pochyla się nad pacjentem zakażonym koronawirusem (Włochy, Bolonia; 15 kwietnia 2020) /MIGUEL MEDINA / AFP /AFP

Wśród zmarłych jest wielu lekarzy, którzy, tak jak doktor Oscar Giudice, wrócili do praktyki, by pomóc w szpitalach i przychodniach, gdzie brakuje rąk do pracy z powodu fali zakażeń wśród personelu medycznego.

Od początku kryzysu we Włoszech koronawirusem zaraziło się ok. 22 tys. lekarzy i pielęgniarek oraz pielęgniarzy. To ok. jedna dziesiąta wszystkich zakażonych.

