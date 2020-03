We Włoszech zmarło już 79 osób zarażonych koronawirusem - poinformował we wtorek szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Wcześniej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podawało, że we Włoszech z powodu koronawirusa zmarły 52 osoby.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 2263. W ciągu doby stwierdzono 428 nowych przypadków zakażenia.

Wyleczonych we Włoszech zostało 160 chorych.

Koronawirus się rozprzestrzenia

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach.

Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii, Rumunii i we Włoszech. Z państw europejskich to właśnie we Włoszech sytuacja jest najtrudniejsza.



W Polsce nie potwierdzono dotychczas przypadku nowego koronawirusa.