Koronawirus we Włoszech. Zmarły kolejne 194 osoby

194 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Włoszech w ciągu ostatniej doby, co oznacza wzrost łącznego bilansu do 30 395 - poinformowała Obrona Cywilna. To kolejny dzień, w którym odnotowano znaczną poprawę sytuacji epidemicznej w kraju.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /CIRO FUSCO /PAP

Liczba obecnie zakażonych spadła od piątku, 8 maja o ponad 3 tysiące i wynosi obecnie 84,8 tys.

Od początku epidemii w lutym potwierdzonych zostało 218 tysięcy zakażeń koronawirusem. Dzienny wzrost to około 1000 nowych przypadków.

Cały czas rośnie liczba wyleczonych. Jest ich już 103 tysiące, o 4 tysiące więcej niż poprzedniego dnia.

W wielu regionach notuje się znaczną poprawę sytuacji; dotyczy to także w Lombardii, gdzie spada liczba hospitalizacji i zgonów. W sobotę poinformowano, że w ostatniej dobie zmarło tam 85 osób.

Na Sardynii siódmy dzień z rzędu nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID-19. Liczba nowych zakażeń wzrosła o cztery.

Z kolei w regionie Basilicata już trzeci dzień nie ma żadnego nowego zakażenia. Na oddziale intensywnej terapii przebywa tam tylko jeden chory.

Z Rzymu Sylwia Wysocka