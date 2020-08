Dziewięć osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono też 947 nowych zakażeń koronawirusem, czyli o ponad 100 więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w piątek (21 sierpnia) ministerstwo zdrowia. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 35 427.

Od początku epidemii wykryto w kraju 257 tysięcy przypadków SARS-CoV-2.

Wyleczonych jest prawie 205 tysięcy osób. Obecnie zakażonych jest ponad 16,6 tys.

Liczba osób hospitalizowanych wzrosła do 919; na oddziałach intensywnej terapii przebywa 69 chorych.

W Lombardii wykryto 174 nowe infekcje, a sześć osób zmarło na Covid-19. Liczba zgonów w tym regionie od początku epidemii wzrosła do 16 852.

W stołecznym regionie Lacjum zarejestrowano jeden zgon i 137 przypadków infekcji.

W Wenecji Euganejskiej zmarła jedna osoba, jest 116 następnych przypadków zakażenia.

Skąd biorą się nowe przypadki?

Przewodniczący władz na Sardynii Christian Solinas zapewnił, że nie jest to "wyspa nosicieli". Tak odniósł się do licznych wykrywanych zakażeń koronawirusem wśród turystów wracających stamtąd z wakacji.

"Wszystkie przypadki są importowane lub dotyczą osób wracających na wyspę ze stref, gdzie są dobrze znane aktywne ogniska" - oświadczył Solinas.

"Mieszkańcy Sardynii dokonali wielkich wyrzeczeń. Doszliśmy do sytuacji, w której było zero zakażeń, a teraz notujemy ponowny ich wzrost, spowodowany przez możliwość przemieszczania się bez kontroli, na co niestety zgodził się rząd" - podkreślił gubernator wyspy.

Eksperci z fundacji badań medycznych Gimbe, monitorujący przebieg epidemii w całym kraju, poinformowali, że w ciągu ostatniego miesiąca liczba nowych zakażeń wzrosła o 140 procent w porównaniu z poprzednim okresem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

