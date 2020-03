837 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu minionej doby – poinformowała we wtorek tamtejsza Obrona Cywilna. To oznacza, że na Półwyspie Apenińskim jest już 12 428 ofiar śmiertelnych.

Zdjęcie Dezynfekcja przed katedrą na Piazza Duomo w Mediolanie /AFP

We wtorek zanotowano 2107 nowych zakażonych (w poniedziałek - 1648, w niedzielę - ok. 3800). W sumie potwierdzono dotychczas ponad 105 tysięcy zakażeń.



Reklama

Przypomnijmy, ostatnie dane wskazywały, że w poniedziałek zmarło 812 osób, w niedzielę - 756, w sobotę - 889, zaś w piątek - 969.



Dobra informacja jest taka, że potwierdza się pozytywny trend wśród wyleczonych. Najnowsze informacje mówią o 1109 takich osobach, co oznacza, że wyleczonych jest w sumie 15 729.

Wcześniej we wtorek szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro powiedział, że "we Włoszech nastąpił szczyt zakażeń koronawirusem". Jak mówił, stan ten został osiągnięty ponad miesiąc po wybuchu epidemii w kraju. "Doszliśmy do szczytu, ale ten szczyt to nie punkt, ale płaskowyż, z którego powinniśmy teraz zacząć schodzić" - stwierdził Brusaferro na konferencji prasowej w Rzymie.

Zastrzegł jednak, że potrzebna jest ostrożność w ocenie obecnej sytuacji. "Od poziomu płaskowyżu epidemia może zostać wznowiona, jeśli przestaniemy respektować kroki na rzecz zahamowania wirusa i zasady trwającej izolacji" - stwierdził Brusaferro.



Kryzys epidemiczny rozpoczął się we Włoszech w lutym. Najtrudniejsza sytuacja jest niezmiennie na północy kraju, w Lombardii.

Chociaż tutaj też są lepsze informacje. Szósty dzień z rzędu zmniejsza się liczba nowych zakażonych. We wtorek odnotowano ich 1047 (w poniedziałek 1154, a w niedzielę 1592). Tak samo jest też coraz mniej ofiar - 381 (czyli w sumie w tym regionie 7199). W Lombardii zmniejszyła się ponadto liczba chorych na intensywnej terapii. Zaledwie o sześć (z 1330 na 1324), ale to zmiana na plus.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przyjmują chorych z Włoch i Francji Deutsche Welle