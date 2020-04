Koronawirus. WHO: Nie ma jeszcze szczytu zakażeń

Rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dr Margaret Harris, powiedziała we wtorek, że "z całą pewnością nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń" koronawirusem. WHO i Światowy Program Żywnościowy (WFP) dostarczyły sprzęt medyczny i środki ochronne do Afryki.

W Europie sytuacja jest "mieszana", widać pewne spowolnienie zakażeń w niektórych krajach, ale w Wielkiej Brytanii i Turcji liczba osób zainfekowanych rośnie - powiedziała Harris.

"Na razie 90 proc. infekcji na świecie ma miejsce w Europie i USA. Z całą pewnością nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń" - podkreśliła.

Jak dodała, nie należy oczekiwać, że szczepionka na koronawirusa pojawi się wcześniej niż za 12 miesięcy lub później.

Pomoc dla krajów Afryki

WHO i WFP w ramach pierwszego "lotu solidarnościowego" dostarczyły do stolicy Etiopii, Addis Abeby, milion masek, gogli, kombinezonów i innych środków ochronnych oraz respiratory, które trafią następnie do Sudanu, Erytrei, Somalii, Tanzanii i Dżibuti - poinformowała rzeczniczka WFP Elisabeth Byrs podczas briefingu w Genewie, zorganizowanego razem z WHO.

"Z tych pięciu krajów środki te zostaną rozesłane do tak wielu krajów Afryki, jak to będzie możliwe" - dodała Byrs.