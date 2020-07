Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o nowym rekordzie zachorowań na COVID-19 na świecie. Minionej doby na całym globie zakaziło się ponad 292 tys. osób. Poprzedni rekord dziennych zachorowań, 284 tys., zanotowano tydzień temu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /LUCAS BARIOULET/AFP /AFP

Wobec gwałtownie rosnącej liczby nowych przypadków WHO zwołała posiedzenie zespołu do spraw nadzwyczajnych.

Reklama

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w trakcie spotkania, że ani wirus, ani jego efekty nie znikną szybko z powierzchni ziemi. "Pandemia to jedyny taki kryzys na całe stulecie. Jej efekty będziemy odczuwać jeszcze przez dekady. Choć prace nad szczepionką idą w rekordowo szybkim tempie, musimy nauczyć się żyć z tym wirusem i walczyć z nim za pomocą tych narzędzi, które już mamy" - wskazywał.

Pół roku temu WHO poinformowała, że koronawirus, który pojawił się co najmniej miesiąc wcześniej w Chinach, jest zagrożeniem dla całego świata.



Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie na COVID-19 zmarło 674 tys. osób. Globalna liczba zachorowań to 17,3 mln.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców