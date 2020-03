Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie osoby powinny unikać podróżowania, poza sytuacjami, gdy jest to absolutnie niezbędne, oraz kontaktów z innymi ludźmi - poinformował premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w poniedziałek.

Zdjęcie Boris Johnson /AFP

W ramach nowo ogłoszonych środków, wszyscy powinni w miarę możliwości pracować w domu, jak również unikać pubów, klubów, teatrów i innych zgromadzeń publicznych. Ponadto każdy, kto przebywa w tym samym domu, co ktoś, kto ma kaszel lub gorączkę, również będzie musiał się izolować przez 14 dni - oświadczył Johnson.

W ciągu kilku dni wszystkie osoby starsze i podatne na zachorowanie również muszą zacząć się izolować.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 1543 - poinformowało w poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia. To oznacza, że liczba nowo wykrytych zakażeń zwiększyła się w ciągu doby o 171. Zmarła też pierwsza osoba w Walii.



W ciągu minionych dwóch dni miała miejsce największa jak do tej pory liczba zgonów w Wielkiej Brytanii - w sobotę wzrosła ona o 10 osób, zaś w niedzielę o 14.

Po południu brytyjski premier Boris Johnson na konferencji prasowej przedstawi dalsze działania rządu w walce z epidemią. Codzienne konferencje prasowe z udziałem premiera bądź któregoś z wysokich rangą ministrów, które rozpoczną się od poniedziałku, są odpowiedzią na zarzuty braku wystarczających informacji na temat poczynań rządu.