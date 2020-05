Koronawirus. Włochy: Dwie godziny w kolejce do kościoła

Około 500 osób stało dwie godziny w kolejce do kościoła w miasteczku koło Treviso na północy Włoch, by otrzymać sakrament komunii - podała lokalna prasa. To była dla nich pierwsza komunia od dwóch miesięcy, gdy rozpoczęła się kwarantanna z powodu epidemii koronawirusa.

Wierni z miasteczka Oderzo czekali w maseczkach i rękawiczkach, a wcześniej obejrzeli w internecie transmisję mszy - poinformował dziennik "Il Gazzettino".

Reklama

Przytoczył słowa proboszcza miejscowego kościoła księdza Pierpaolo Bazzichetto: "Wszystko przebiegło dobrze, w spokoju i bezpieczeństwie".

Od marca we Włoszech nie można odprawiać mszy z udziałem wiernych. Nie zostały one przywrócone także w rozpoczętej 4 maja drugiej fazie epidemii, w której złagodzono część restrykcji. Nie wyklucza się, że decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze w tym miesiącu.