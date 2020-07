Tylko trzy zgony na COVID-19 zanotowano minionej doby we Włoszech - poinformowało w niedzielę, 19 lipca, ministerstwo zdrowia tego kraju. To najniższa liczba od 24 lutego. Wykryto 218 nowych zakażeń. Bilans zmarłych wzrósł do 35 045.

Zdjęcie Szpital we Włoszech, zdjęcie ilustracyjne /MIGUEL MEDINA / AFP /AFP

Oficjalna liczba potwierdzonych we Włoszech przypadków koronawirusa wynosi 244 434. Wyleczonych jest prawie 197 tys. osób. Obecnie zakażonych jest około 11 tys. osób - o 720 mniej niż dzień wcześniej.

Na bardzo niski bilans zgonów we Włoszech wpływ ma przede wszystkim lepsza sytuacja w najbardziej dotkniętej epidemii Lombardii, gdzie - jak ogłosiły władze regionu - nikt nie zmarł ostatniej doby na COVID-19. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 22 lutego, gdy w Casalpusterlengo koło Lodi zmarła pierwsza w regionie osoba zakażona koronawirusem.

W Lombardii zanotowano od soboty 33 nowe zakażenia.

W Toskanii poinformowano, że po raz pierwszy od początku marca na oddziałach intensywnej terapii nie ma ani jednego pacjenta zakażonego koronawirusem. Nikt również nie zmarł w ciągu doby.

Z Rzymu Sylwia Wysocka