Koronawirus. ​Włochy: Najniższa liczba zgonów od początku marca

23 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, stwierdzono 218 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiła w poniedziałek (22 czerwca) Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34657. To najniższa liczba zgonów od początku marca. Jest coraz mniej nowych infekcji.

Zdjęcie Pacjent chory na COVID-19 w szpitalu we Włoszech /Stefano Guidi /Getty Images

Według oficjalnych danych Obrony Cywilnej obecnie w kraju choruje 20,6 tys. osób. Ich liczba spadła od niedzieli o ponad 300.

Rekordowo wysoki odsetek - 90 proc. - zakażonych przebywa w domowej izolacji z lekkimi objawami lub bez nich.

238720 - to liczba potwierdzonych dotąd przypadków zakażenia podczas ponad czterech miesięcy kryzysu.

Wyleczonych jest już ponad 183 tys. osób. Od niedzieli przybyło ich około 530.

Na oddziałach intensywnej terapii jest 127 najciężej chorych. W 9 z 20 regionów te specjalne oddziały dla osób zakażonych są już puste.

Spośród 218 nowych zakażeń 143 wykryto w Lombardii.

W siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie premier Włoch Giuseppe Conte podziękował przedstawicielom służby zdrowia za ich poświęcenie i pracę w miesiącach kryzysu. W swym przemówieniu podkreślił, przywołując codzienne biuletyny na temat przebiegu epidemii: "Zapamiętam na zawsze smutne liczenie zmarłych".

"To nie są liczby, nie możemy o nich zapomnieć, to są rodzice, ojcowie, matki, krewni, znajomi" - dodał szef rządu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

