​Koronawirus. Włochy przedłużają restrykcje do 3 maja

Premier Włoch Giuseppe Conte poinformował w piątek o przedłużeniu restrykcji i ograniczeń do 3 maja. Jednocześnie zaznaczył, że kilka rodzajów sklepów będzie mogło zostać ponownie otwartych 14 kwietnia.

Decyzję o przełożeniu restrykcji ogłosił premier Giuseppe Conte

"To trudna, ale konieczna decyzja, za którą biorę całą odpowiedzialność polityczną" - powiedział Giuseppe Conte na konferencji prasowej.

Surowe ograniczenia w ruchu oraz nakaz zamknięcia sklepów i punktów usługowych, w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, wprowadzono we Włoszech 9 marca. Miały one potrwać do poniedziałku 13 kwietnia, jednak decyzją rządu zostały przedłużone do 3 maja.

W związku z licznymi apelami władze zdecydowały o tym, że niektóre rodzaje sklepów mogą zostać ponownie otwarte we wtorek 14 kwietnia. Zwolnienie z zakazu obejmuje sklepy papiernicze, księgarnie i sklepy sprzedające ubranka dla dzieci.

W trakcie konferencji Conte poruszył też wątek unijnej pomocy finansowej. Premier Włoch stwierdził, że porozumienie osiągnięte w czwartek wśród ministrów finansów strefy euro, w sprawie pakietu gospodarczego mającego pomóc krajom bloku, jest "wciąż niewystarczające". Zapowiedział, że Włochy będą nadal walczyć o emisję wspólnego długu za pośrednictwem obligacji euro - informuje Reuters.