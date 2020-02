We Francji zmarł chiński turysta zakażony koronawirusem, którego epidemia wybuchła w grudniu w Chinach - poinformowała w sobotę francuska minister zdrowia Agnes Buzyn. Jest to pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa COVID-19 w Europie.

Zdjęcie Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo /Feature China/Barcroft Media /Getty Images

Przekazała, że w piątek w nocy otrzymała informację, iż 80-letni mężczyzna, który od 25 stycznia był leczony w szpitalu im. Xaviera Bichata na północy Paryżu, zmarł z powodu zapalenia płuc wywołanego koronawirusem.

Reklama

80-latek był turystą z prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie wybuchła epidemia. Do Francji przyjechał 16 stycznia, a 25 stycznia umieszczono go w izolatce; jego stan szybko jednak się pogarszał - podaje agencja AP.

Córka zmarłego jest również hospitalizowana, ale władze utrzymują, że kobieta wyzdrowieje.

W Europie stwierdzono w sumie 46 przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19, w tym w Niemczech 16, a we Francji 11 przypadków.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych odnotowano 1523 przypadki śmiertelne koronawirusa i 66 492 zakażonych, w tym głównie w Hubei; wyleczono 8096 osób. Poza Chinami kontynentalnymi liczba osób zakażonych koronowirusem wynosi ok. 600, spośród których trzy zmarły - w Hongkongu, Japonii i na Filipinach. Najwięcej zakażonych jest w Japonii - 337, w tym 285 na objętym kwarantanną japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, w Singapurze - 67 i w Tajlandii - 34. Koronawirusa wykryto w ok. 30 krajach na świecie.