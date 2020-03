Koronawirus: Z powodu epidemii Francja zwolni około 5 tys. więźniów

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 rząd Francji chce wprowadzić uproszczone procedury, ułatwiające przedterminowe zwalnianie więźniów z zakładów karnych. Zmiana w przepisach ma dotyczyć około 5 tys. skazańców.

Zdjęcie Francuskie więzienie Perpignan /RAYMOND ROIG /AFP

Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet poinformowała w poniedziałek organizacje związkowe o konieczności zwolnienia przed upływem kary części więźniów w związku z epidemią COVID-19 - podają francuskie media.

Reklama

Związek zawodowy pracowników zakładów karnych FO-Penitentiaire poinformował na Twitterze, że decyzja wiąże się z uwolnieniem około 5 tys. więźniów. Agencja AFP, powołując się na źródła w ministerstwie sprawiedliwości, informuje jednak, że osoby skazane między innymi za akty terroryzmu czy przemoc domową byłyby wyłączone z tego programu.

We francuskich więzieniach, uznanych za przepełnione, przebywa około 70 tys. więźniów - podaje organizacja Observatoire International de Prisons.

Ministerstwa sprawiedliwości poinformowało, że do tej pory koronawirusa wykryto u pięciu więźniów. Z powodu zakazu odwiedzin i likwidacji tak zwanych pokoi gościnnych dla rodzin więźniów w około 30 zakładach karnych we Francji doszło do buntów i incydentów. Pięciu więźniów zostało skazanych w poniedziałek na rok więzienia za bunt w zakładzie Beziers na południu Francji.