Hospitalizowany we wrocławskim szpitalu pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, to 26-letni mężczyzna, który wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.

Zdjęcie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas ćwiczeń z rozstawiania namiotów służących do wsparcia procesu segregacji osób zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa, zdjęcie ilustracyjne /Aleksander Koźmiński /PAP

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce są cztery nowe przypadki koronawirusa. Dwóch pacjentów, którzy wrócili z Włoch, leczy się w Szczecinie; jeden pacjent z pozytywnym wynikiem we Wrocławiu oraz jeden w Ostródzie.



Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pacjent to 26-letni mężczyzna. "Wrócił on do Polski z Wielkiej Brytanii; został przyjęty do szpitala dwa dni temu. Jego stan jest dobry" - powiedziała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. Pacjent sam zgłosił się do szpitala.

Małecka poinformował, że na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, oprócz pacjenta z potwierdzonym koronawirusem, przebywa jeszcze 10 osób z podejrzeniem tego patogenu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar powiedział, że 26-latek z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair.

Klakočar przekazał, że w stosunku do osób, które mogły mieć kontakt z zarażonym pacjentem, wdrożono postępowanie epidemiczne. "Mężczyzna przyleciał do Polski liniami Ryanair. Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu i stopniowo docieramy do tych osób" - powiedział.

Dodał, że 26-latek z objawami przeziębienia sam zgłosił się do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. "Na podstawie wywiadu epidemicznego i objawów klinicznych został hospitalizowany. Pacjent czuje się bardzo dobrze, jednak wynik testu okazał się pozytywny, w związku z czym pozostanie w szpitalu" - powiedział Klakočar.

Według danych przekazanych przez biuro prasowe wojewody dolnośląskiego w regionie jest 28 osób hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa. Kwarantanną lub izolacją objętych jest 860 osób, a nadzorem epidemiologicznym 453 osoby.