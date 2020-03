Koronawirus nie ustępuje. W środę (11 marca) w Chinach i Korei Południowej, po chwilowym spadku liczby zakażeń, ponownie odnotowano wzrost liczby chorych. Z państw europejskich najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech. To właśnie z jednego z tamtejszych szpitali pochodzi zdjęcie pielęgniarki, które obiegło media społecznościowe.

Z najnowszych danych wynika, że na świecie potwierdzono ponad 119 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, z czego w samych Chinach ponad 67 tys. Zmarło już ponad 4,2 tys. osób.

Dramatyczna sytuacja panuje we Włoszech. Do tej pory potwierdzono tam ponad 10 tys. przypadków zakażenia niebezpiecznym wirusem. Odnotowano też dokładnie 631 zgonów.

Personel włoskich szpitali robi, co może, by pomóc wszystkim pacjentom. Media społecznościowe obiegło zdjęcie, które, zdaniem wielu, jest najlepszą ilustracją tego, co obecnie dzieje się w tamtejszych placówkach medycznych.

Na fotografii, udostępnionej m.in. przez serwis Nurse Times, jak czytamy, widzimy pielęgniarkę ze szpitala w Cremonie (region Lombardia), która wykończona po wielu godzinach pracy zasnęła na swoim biurku. Na twarzy dalej ma maskę, na rękach lateksowe rękawiczki. Nie ściągnęła również fartucha, w którym na co dzień pracuje.

Zdjęcie wykonał lekarz tamtejszego pogotowia. W ten sposób, jak zaznaczono, chciał zwrócić uwagę świata na wysiłek, jaki służby medyczne wkładają w walkę z epidemią koronawirusa.