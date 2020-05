W opublikowanym we wtorek, 12 maja, wspólnym oświadczeniu szefowie związków przemysłowców Niemiec, Francji i Włoch zwrócili się do Unii Europejskiej, by w obliczu coraz silniejszych negatywnych skutków kryzysu koronawirusowego udzieliła państwom członkowskim wsparcia na nienotowaną dotąd skalę.

"Jesteśmy jak najgłębiej zaniepokojeni społecznym, gospodarczym i politycznym oddziaływaniem pandemii. Musimy przezwyciężyć potężny szok dla naszych społeczeństw i naszych gospodarek. Potrzebujemy rozległego ogólnoeuropejskiego planu, który zapewni podstawy przyszłego pomyślnego gospodarowania" - napisali prezes Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) Dieter Kempf, prezes Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego (Confindustria) Vincenzo Boccia i prezes Ruchu Przedsiębiorstw Francji (Medef) Geoffroy Roux de Bezieux.

"Reakcja UE musi mieć bezprecedensowy zasięg"

We wspólnym oświadczeniu wskazali na konieczność zdecydowanej politycznej reakcji, w tym także na płaszczyźnie finansowej.

"Obecna sytuacja wymaga pomocy publicznej w niespotykanych dotąd w pokojowych czasach rozmiarach. Nasze rządy muszą w bieżącym kwartale dostarczyć bodźców w postaci planów łagodzenia restrykcji z uwzględnieniem impulsów dla koniunktury i ulg podatkowych" - czytamy w oświadczeniu.

"Reakcja UE musi mieć bezprecedensowy zasięg i wykazywać wysoki stopień solidarności ze szczególnie dotkniętymi kryzysem państwami" - podkreślili szefowie BDI, Confindustrii i Medefu.

Koronaobligacje

Szefowie związków przemysłowców nie wspomnieli jednak w tym kontekście o emisji tzw. koronaobligacji, czyli finansujących walkę z kryzysem wspólnych obligacji państw strefy euro, czemu przeciwne są niektóre państwa członkowskie, w tym Niemcy.

Jak głosi oświadczenie, "Komisja Europejska musi skorzystać z istniejących wspólnotowych ram w celu wyraźnego zwiększenia środków finansowych, które w sposób trwały wesprą odzyskiwanie przez przedsiębiorstwa normalnej kondycji".

