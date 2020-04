​Koronawirus. Zwierzęta w nowozelandzkim zoo się nudzą. Tęsknią za odwiedzającymi

W związku z pandemią koronawirusa kraje wprowadzają kwarantannę i nakazują obywatelom pozostanie w domach. Także Nowa Zelandia, gdzie wykryto ponad 700 przypadków, wprowadziła restrykcje. Zwierzęta w zamkniętym zoo tęsknią za odwiedzającymi, a ich opiekunowie robią wszystko, by się nie nudziły - informuje Guardian.

Zdjęcie Pandemia koronawirusa. Opiekunowie zajmują się żyrafami w zoo w Cumiana w pobliżu Turynu. /MARCO BERTORELLO /AFP

"W ogrodach zoologicznych najbardziej inteligentne i towarzyskie zwierzęta [...] tęsknią za ludzkimi przyjaciółmi" - stwierdza Guardian.

Aby zapewnić zwierzętom rozrywkę, opiekunowie próbują różnych metod. Używają zagadek, zapachów i nowych typów zabaw, by zająć co bardziej ciekawskich mieszkańców zoo i upewnić się, że się nie nudzą.

W kryjówkach dzikich kotów rozpylają perfumy, by zaciekawić zwierzęta, bawią się puzzlami z papugami, lub odtwarzają im nietypowe dźwięki. Lamy zabierają na długie spacery. Wiele zwierząt przenoszą w inne miejsca, by miały nowy widok i nowych sąsiadów, z którymi trzeba ułożyć sobie relacje. Psy dingo zabierane są w odwiedziny do innych lokatorów zoo, aby trochę się rozerwały.

Zwierzęta czekają na publiczność

Nathan Hawke z parku dzikich zwierząt Orana niedaleko Christchurch na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii, w którym mieszka 400 zwierząt, zauważył, że wielu rezydentów parku, często rzadkich i zagrożonych gatunków, nadal wychodzi na swoje zwyczajowe pokazy dla publiczności. Opiekunowie dbają o to, by zachować ich rytm dnia. W południe i o 15 na swoje pokazy meldują się żyrafy, a o godzinie 15.15 nosorożce wychodzą na swoje codzienne skrobanie po brzuchach - wylicza Guardian.

Opiekunowie zwierząt muszą pracować nawet ciężej niż zwykle, by zapewnić im stymulację. Zwykle część pracy w tym zakresie wykonują za nich zwiedzający. Oni przychodzą oglądać zwierzęta, a zwierzęta tymczasem oglądają ich. Teraz tej dodatkowej rozrywki nie ma. W szczególności za odwiedzającymi zdają się tęsknić goryle i papugi kea. Także wydry, które zwykle wchodzą w interakcje z ludźmi, wyraźnie zauważają brak publiczności.

Według restrykcji wprowadzonych w Nowej Zelandii opiekunowie zoo zostali zakwalifikowani jako osoby wykonujące jeden z niezbędnych zawodów. Dzięki temu mogą nadal przychodzić do pracy.