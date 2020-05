Rodzina królewska zwróciła się we wtorek (12 maja) do pielęgniarek z całego świata, dziękując za ich wysiłki podczas walki z pandemią koronawirusa.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II /Chris Jackson - WPA Pool /Getty Images

Z okazji obchodzonego we wtorek Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek królowa wraz z członkami rodziny w serii wideopołączeń zwrócili uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają codziennie pracowniczy służby zdrowia.

Elżbieta II zatelefonowała bezpośrednio do profesor Kathleen McCourt.

W opublikowanym w mediach społecznościowym nagraniu słychać, jak monarchini mówi: "To ważny dzień. Wszyscy mieli ostatnio bardzo ważną rolę do odegrania".

Zwracając się do pielęgniarek, swoje uznanie dla ich pracy wyrazili również m.in. książę Karol, księżna Kate i książę William.

Swoje życzenia pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom złożyła także para prezydencka z Polski.



"Jesteśmy państwu bardzo wdzięczni za to, że stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Myślimy i mówimy o państwu jako o naszych bohaterach, którym winniśmy szacunek i wsparcie" - powiedział Andrzej Duda w opublikowanym w sieci spocie.

Pierwsza dama zaapelowała, by nie tracić nadziei "na powrót do normalności w szpitalach, w przychodniach, w domach opieki i w hospicjach, we wszystkich innych miejscach pracy w całej naszej przestrzeni publicznej". "Nie traćmy ducha, wspierajmy się w tym trudny czasie. Bądźmy razem" - wezwała Agata Kornhauser-Duda.