Łagodzenie restrykcji. Jak robią to inne kraje?

Od 20 kwietnia w Polsce obowiązuje pierwszy etap łagodzenia obostrzeń. Możemy wychodzić do parków i lasów, a w sklepach może przebywać jednocześnie większa liczba osób. Jak do łagodzenia restrykcji podeszły inne kraje? Oto przykładowe rozwiązania.

Zdjęcie Pole Mokotowskie w Warszawie, od 20 kwietnia obowiązują nowe zasady /Piotr Molecki /East News

Włochy

W Włoszech, kraju szczególnie dotkniętym koronawirusem, zdecydowano o przechodzeniu w drugą falę walki z epidemią od maja. Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza potwierdził w poniedziałek, 20 kwietnia, że łagodzenie restrykcji nastąpi dokładnie 4 maja.

Reklama

"Chcę jednak, żeby jedno było jasne: batalia nie jest jeszcze wygrana" - powiedział w wywiadzie radiowym.

Zanim jednak dojdzie do stopniowego łagodzenia restrykcji, Włosi zamierzają wzmocnić służbę zdrowia - przekonywał.

Niemcy

Zachodni sąsiad Polski zdecydował się na łagodzenie restrykcji w zakresie funkcjonowania sklepów. Od 20 kwietnia działalność wznowiły sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych.

Władze zadeklarowały także, że powrót dzieci do szkół nastąpi 4 maja.

Warto także dodać, że w kluczowej fazie walki z pandemią w Niemczech nie zdecydowano się na całkowitą izolację. Od początku epidemii w tym kraju dozwolone było uprawianie sportu poza domem (z zachowaniem stosownej odległości między ludźmi), a także przebywanie na terenach zielonych.

Norwegia

20 kwietnia to także istotna data w Norwegii. W ramach znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa po pięciu tygodniach przerwy otwarte zostały tam żłobki. Dzieci poniżej trzeciego roku życia mogą przebywać tylko w trzyosobowych grupach pod opieką osoby dorosłej - wynika z nowych przepisów.

W rządowych założeniach od 20 kwietnia dozwolono także korzystania z domków letniskowych poza miejscem zamieszkania.

Od 27 kwietnia planowany jest z kolei powrót do szkół uczniów szkół podstawowych i niektórych szkół średnich. Od tego dnia znów będą mogli pracować fryzjerzy, kosmetyczki oraz masażyści.

Czechy

Czeski rząd stworzył dokładny harmonogram powrotu do normalności. Pierwszy etap zaczął obowiązywać od 20 kwietnia. Oznacza on otwarcie zakładów rzemieślniczych i związanych z nimi sklepów, komisów samochodowych, a także bazarów.

Dozwolone są również treningi profesjonalnych sportowców na świeżym powietrzu, a także śluby z udziałem maksimum 10 osób.

Pod koniec miesiąca (27 kwietnia) Czesi planują otwarcie sklepów o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, a od 11 maja sklepów powyżej 1000 metrów kwadratowych.

25 maja ma natomiast nastąpić odmrażanie branży gastronomicznej, a także usługowej (np. salony fryzjerskie) i miejsc kultury.

8 czerwca planowane jest pełne otwarcie branży gastronomicznej i przywrócenie działalności centrów handlowych.

Szwajcaria

Od 27 kwietnia mają zostać otwarte zakłady kosmetyczne i salony fryzjerskie, a placówki ochrony zdrowia zajmą się pacjentami, których planowane wizyty i zabiegi zostały przełożone ze względu na epidemię.

Od 11 maja ponownie zaczną działać szkoły podstawowe i sklepy, a od 8 czerwca wznowią działalność uniwersytety i szkoły zawodowe, muzea, biblioteki i ogrody zoologiczne.

Dania

15 kwietnia otwarto placówki dziennej opieki medycznej i szkoły dla dzieci od pierwszej do piątej klasy. 20 kwietnia wznowiono zaś działalność m.in. salonów fryzjerskich czy kosmetycznych.

Pod koniec miesiąca (27 kwietnia) planowane jest wznowienie pracy sądów.

Austria

Od wtorku, 14 kwietnia, wznowiły działalność sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych i centra budowlano-remontowe.

Francja

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że 11 maja rozpocznie się nowy etap walki z epidemią, zakładający stopniowe znoszenie restrykcji.

Od 11 maja uczniowie zaczną wracać do szkół. Jednak restauracje pozostaną zamknięte co najmniej do połowy lipca, zakazane będą także imprezy masowe. "Nie mamy epidemii pod kontrolą" - podkreślił francuski prezydent.

Hiszpania

W Hiszpanii rozpoczęto już łagodzenie obostrzeń. 300 tys. osób wróciło do pracy w regionie Madrytu. Wznowiono prace budowlane. Jednak ogólny nakaz pozostawania w domach obowiązuje do 26 kwietnia i może zostać przedłużony.

Zamknięte pozostają bary i restauracje. Hiszpański minister zdrowia podkreślił, że kraj nie wszedł jeszcze w etap "deeskalacji".

Albania



Rząd Albanii zezwolił na wznowienie od poniedziałku 20 kwietnia działalności w 600 sektorach gospodarki.

Zgodnie z wytycznymi, opublikowanymi na stronie rządowej, działalność może zostać wznowiona m.in. w rolnictwie, hodowli zwierząt, produkcji żywności, górnictwie, przemyśle tekstylnym i rybołówstwie.

Od poniedziałku otworzyć się mogą także sklepy sprzedające produkty kosmetyczne, ale nadal zamknięte będą gabinety fryzjerskie i salony piękności. Na razie na wznowienie działalności nie mogą liczyć bary, restauracje i inne lokale gastronomiczne.

Utrzymana została godzina policyjna od 17:30 do 5:00. Na podróż samochodem w tym przedziale czasowym wymagana jest specjalna zgoda.

Australia

W Australii wciąż obowiązują liczne obostrzenia. Zdecydowano się jednak na otwarcie trzech plaż w Sydney - Coogee, Clovelly i Maroubra. Zamknięte pozostają wciąż najpopularniejsze plaże regionu. Jednak, jak wynika z licznych fotorelacji, ludzie tłumnie łamią zakazy, przebywając na plażach mimo obostrzeń.

Iran

20 kwietnia rozpoczął się także etap łagodzenia obostrzeń w Iranie. Otworzono drogi łączące miasta i duże centra handlowe. Jak pisze Associated Press, w Teheranie obawy przed załamaniem gospodarczym przeważyły nad niepokojem o rozwój epidemii.

W sobotę 18 kwietnia w stolicy Iranu wznowiła działalność część sklepów. W poniedziałek 20 kwietnia otworzono centra handlowe i Wielki Bazar Teheranu, jednak będą one otwarte tylko do godz. 18.

Zamknięte pozostają siłownie, kluby, kawiarnie i restauracje. Obowiązuje też nadal zakaz zgromadzeń. Przedsiębiorstwa w innych miastach mogły wznowić działalność tydzień wcześniej.

Indie

Władze Indii zezwoliły na otwarcie części sklepów i zakładów produkcyjnych w wiejskiej części kraju.

Zezwolono na pracę w niektórych zakładach, a także na prace rolne. Policja będzie jednak pilnować przestrzegania zasad dystansu przez obywateli.

Polska

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje czteroetapowy proces łagodzenia restrykcji:



Etap I - od 20 kwietnia - można wejść do lasów i parków, w sklepach może przebywać więcej osób, dozwolona jest aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Place zabaw pozostają zamknięte.

Etap II (data nieznana) - otwarcie sklepów budowlanych w weekendy i ograniczona działalność hoteli, a także miejsc kultury.



Etap III (data nieznana) - otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, poluzowanie obostrzeń w branży gastronomicznej, możliwość organizowania wydarzeń sportowych bez udziału widzów, stopniowe otwieranie żłobków, przedszkoli i klas 1-3.



Etap IV (data nieznana) - otwarcie kolejnych zakładów usługowych i siłowni.



Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie coraz niższy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości - głowi komunikat MZ.

Szczegóły luzowania restrykcji w Polsce można sprawdzić TUTAJ.