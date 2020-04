Laureat Nobla w dziedzinie medycyny: Koronawirus zmanipulowany przez człowieka, na bazie HIV

Teza jest kontrowersyjna, ale podpisuje się pod nią prof. Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 roku. Zdaniem francuskiego naukowca, SARS-CoV-2 został stworzony przez człowieka w laboratorium, przy wykorzystaniu wirusa HIV. I była to praca bardzo precyzyjna.

Zdjęcie Prof. Luc Montagnier, laureat Nobla w 2008 roku za prace nad wirusem HIV /AFP

Prof. Montagnier najpierw powiedział o tym w popularnym programie na antenie telewizji informacyjnej Cnews. "Doszliśmy do wniosku, że w przypadku tego wirusa doszło do manipulacji. Przynajmniej częściowej, nie mówię, że w całości. Do modelu "klasycznego wirusa" dodano sekwencje HIV".

Dlaczego? "Nie wiem, jedna z moich hipotez jest taka, że ktoś chciał stworzyć szczepionkę przeciwko AIDS" - mówi Montaigner.

Przypomnijmy, francuski wirusolog zasłynął tym, że na początku lat 80. był współodkrywcą wirusa HIV. W 2008 roku został nagrodzony Noblem w dziedzinie medycyny.

Jego teza, która częściowo pojawiała się już w badaniach naukowców z Indii (z Indian Institute of Technology de New Delhi) od początku była jednak kontestowana przez świat nauki.



"Jest zbyt mało podobieństw z sekwencją wirusa HIV, aby dojść do takiego wniosku" - mówił Gaëtan Burgio, genetyk z Australian National University.

Tak samo teza, jakoby SARS-CoV-2 został zmanipulowany genetycznie jest mocno poddawana w wątpliwość.



Wirus stworzony sztucznie?

A co ze sztucznym wytworzeniem wirusa? "Jest zbyt podobny do wytworu naturalnego, że trudno przypuszczać, aby powstał w sposób sztuczny" - uważa Etienne Simon-Loriere, badacz z paryskiego Instytutu Pasteura. "Wytworzenie tak poważnego wirusa wymagałoby wiedzy, którą posiada niewiele laboratoriów na świecie. Wydaje się też bardzo mało prawdopodobne, aby naukowcy mogli stworzyć wirusa, który wchodzi w interakcję z receptorem ACE2, przez który wnika do ludzkiego ciała. Takie działanie nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane" - twierdzi naukowiec.

Zdjęcie Badania nad koronawirusem prowadzi wielu naukowców / AFP

Większość naukowców zgadza się, że wirus odpowiedzialny za chorobę COVID-19 jest pochodzenia zwierzęcego. Tak wynika z badań prowadzonych w Chinach, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednczonych. Według naukowców z University of Pennsylvania SARS-CoV-2 zmutował z koronawirusa nietoperza, RaTG13 (który został wyizolowany z gatunku Rhinolophus affinis).