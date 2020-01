Lufthansa zawiesza loty do Chin

Linie lotnicze Lufthansa odwołują wszystkie loty do Chin kontynentalnych. Powodem jest rozprzestrzenianie się w tym kraju koronawirusa. Wstrzymanie lotów ma wstępnie obowiązywać do 9 lutego, ale nowe rezerwacje do Chin będą prowadzone dopiero od 1 marca.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AP/Associated Press/East News /East News

W krótkim oświadczeniu rzecznik firmy poinformował, że samoloty Lufthansy oraz należące do niemieckiego przewoźnika Austrian Airlines, Swiss oraz Brussels Airlines wykonają po jednym rejsie do Chin. Mają one przywieźć do Niemiec oczekujące tam załogi pokładowe.

Reklama

W środę na stronach niemieckiego przewoźnika ukazała się informacja o tym, że Lufthansa zwraca pieniądze za bilety do Chin kontynentalnych kupione pomiędzy 23 stycznia a 23 lutego. Można także bezpłatnie zmienić termin lotu.

Oferta dotyczy rejsów Lufthansy i całej grupy należącej do niemieckiego przewoźnika.

Czytaj też: British Airways zawiesza bezpośrednie loty z i do Chin