Mateusz Morawiecki do Borisa Johnsona: Szybkiego powrotu do zdrowia, Przyjacielu

"Szybkiego powrotu do zdrowia, Przyjacielu" - napisał we wtorek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Beata Zawrzel /Reporter

"W tym trudnym czasie jestem myślami i modlitwą ze wszystkimi Brytyjczykami, a szczególnie z Borisem Johnsonem i jego najbliższymi. Szybkiego powrotu do zdrowia, Przyjacielu" - napisał Morawiecki.

W poniedziałek wieczorem 55-letni Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Mniej więcej 24 godziny wcześniej poinformowano, że premier udał się do szpitala na - jak wówczas zapewniano - rutynowe badania związane z tym, że gorączka i kaszel, będące objawami koronawirusa, mimo 10 dni od wykrycia zakażenia nie ustępują.

We wtorek wczesnym popołudniem rzecznik premiera poinformował, że Johnson jest w dobrym nastroju, nie jest podłączony do respiratora i nie wymaga wspomagania, żeby oddychać.