Przeziębione i chore dzieci powinny zostać w domu, a nie iść do szkoły – to jedna z rekomendacji MEN po spotkaniu kierownictwa resortu z kuratorami oświaty, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zdjęcie Dariusz Piontkowski /Pawel Polecki /Reporter

Do spotkania kierownictwa resortu z kuratorami oświaty doszło dziś o godz. 11. Narada trwała godzinę, a odbyła się bez obecności mediów. W wyniku spotkania powstały rekomendacje, które mają trafić do dyrektorów szkół. Lista zawiera dziewięć punktów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów do częstszej rozmowy z dziećmi o zasadach higieny, m.in. w zakresie mycia rąk i ochrony podczas kaszlu i kichania.

Dyrektorzy mają też wywiesić w szkole, w widocznym miejscu, instrukcje dotyczące higieny osobistej. Dyrekcja ma też uspokajać uczniów i pracowników - jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do niepokoju.

MEN apeluje, by odwołać lub zrezygnować z organizacji wycieczek do krajów, w których wykryto koronawirusa. Jednocześnie dzieci, które niedawno wróciły z takich krajów, mają dostać informację, by bezzwłocznie zgłosić się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Najciekawszy punkt dotyczy prewencji w postaci pozostawienia w domach dzieci przeziębionych i chorych. MEN apeluje, by nie były one posyłane do szkoły lub przedszkola. Jednocześnie do szkoły lub przedszkoli nie mogą przychodzić przeziębieni lub chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

Dyrektorzy zostali także poproszeni o poinformowanie rodziców dzieci poniżej 8. roku życia, że w przypadku zamknięcia szkoły, żłobka lub przedszkola, należy się im zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowo dyrektorzy mają na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie GIS i MZ.