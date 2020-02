Minister zdrowia wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Wojciech Olkuśnik /PAP

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy.

Jak przekazał Cieszyński - ustawa przewiduje, że jeśli pojawi się sytuacja nieprzewidziana załącznikiem, to minister zdrowia wydaje rozporządzenie dołączające nowe zagrożenie pod reżim działania ustawy.

"Rozporządzenie dodające koronawirusa zostało właśnie podpisane. Zostanie opublikowane jeszcze w czwartek wieczorem" - poinformował wiceszef MZ.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w czwartek, że w Polsce nie zanotowano jeszcze przypadku zarażenia koronawirusem. Zaznaczył jednak, że pojawienie się tego wirusa w kraju to kwestia najbliższego czasu. Jednocześnie apelował do polityków o to, żeby sytuacji pacjentów nie wykorzystywać do bieżącej aktywności partyjnej.

Według danych resortu zdrowia, obecnie z podejrzeniem koronawirusa w Polsce hospitalizowanych jest 47 osób, 55 osób jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest monitorowanych przez służby sanitarne.