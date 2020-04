Misja kosmiczna w samym środku pandemii? Trzej astronauci opuścili Ziemię

W samym środku szalejącej pandemii koronawirusa w kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie misja kosmiczna Ekspedycja 63 wyruszyła w przestrzeń pozaziemską. Dwaj rosyjscy kosmonauci i amerykański astronauta wystartowali w czwartek - poinformowała NASA na Twitterze. Czy zabrali ze sobą wirusa?

Zdjęcie Christopher Cassidy, Anatolij Iwaniszyn i Iwan Wagner przed wylotem w kosmos. / PAP/EPA/ANDREY SHELEPIN / GCTC / ROSCOSMOS /PAP/EPA

Choć wiele wydarzeń na świecie zostało anulowanych lub przełożonych, prace nad startem misji nie zostały przerwane. Jak podkreśla CNN, NASA ma za sobą długą historię poddawania astronautów przed wylotem w kosmos kwarantannie. Już w początkach działalności agencji, jej specjaliści obawiali się, że choroby takie jak grypa, czy zwykłe przeziębienie, opuszczą Ziemię razem z kolejnymi misjami.

Reklama

"Zdrowie i dobro załogi są zawsze najważniejsze" - stwierdziła Courtney Beasley, specjalistka do spraw komunikacji NASA z Centrum Kosmicznego Johnsona, cytowana przez CNN. "Cała nasza załoga musi pozostać w kwarantannie przez dwa tygodnie przed startem. To sprawia, że jej członkowie nie są chorzy, ani nie znajdują się w okresie inkubacji choroby, gdy dotrą na stację kosmiczną. Nazywa się to 'stabilizacją zdrowia'". Beasley zapewniła, że zarówno NASA, jak i Roskosmos, poddały członków załogi dwutygodniowej kwarantannie.

Kto polecał?

W kosmos poleciały trzy osoby. Roskosmos wysłał dwóch swoich kosmonautów - Anatolija Iwaniszyna, pilota wojskowego, oraz Iwana Wagnera, inżyniera. NASA wystrzeliła jednego astronautę - Chrissa Cassidy’ego, byłego dowódcę jednostki specjalnej marynarki wojennej i inżyniera. Przed rozpoczęciem misji przebywali oni w odosobnieniu, w kwaterach załogi. W tym czasie dbali o kondycję fizyczną, przygotowywali się do misji oraz z pomocą połączeń wideo kontaktowali się z najbliższymi - poinformowała Beasley.

Plan misji zakłada, że po tym, jak członkowie Ekspedycji 63 znajdą się w kosmosie, mają dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie spotkają trzyosobową załogę - rosyjskiego kosmonautę Olega Skripoczkę i dwójkę astronautów NASA Jessicę Meir i Andrew Morgana.

Meir i Skripoczka wrócą na Ziemię 17 kwietnia, po sześciomiesięcznym pobycie w przestrzeni kosmicznej. Razem z nimi poleci też Morgan, który spędził w kosmosie osiem miesięcy.

Ziemia bardzo się zmieniła od czasu ich wylotu. Obecnie zmaga się z pandemią - komentuje CNN. W efekcie Meir, Morgan i Skripoczka po powrocie zostaną poddani bardziej rozbudowanym procedurom readaptacji do życia na Ziemi niż dotychczasowe.